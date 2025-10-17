Телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, прошедший в четверг, по мнению аналитиков, фактически разрушил сценарий киевских властей, направленный на обострение военного противостояния на Украине. Такое заявление сделал в интервью YouTube-каналу Deep Dive отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Зеленский исходил из того, что ему не придется идти на подписание каких-либо соглашений, а можно будет продолжать боевые действия, чего, по его мнению, ждут от него европейские союзники. Однако после этой беседы глав государств у него не осталось иного выхода, кроме как двигаться в сторону прекращения огня», — констатировал Дэвис.

Эксперт также подчеркнул, что администрации Трампа важно учитывать исторический контекст: по его словам, Украина уже неоднократно предпринимала шаги, чтобы заблокировать процесс мирного урегулирования.

«Следовательно, для того чтобы достичь не просто временного перемирия, а полноценного завершения конфликта, необходимо устранить коренные противоречия между сторонами. Ключевым элементом в этом процессе является оказание влияния на Зеленского, чтобы не допустить новых попыток срыва договоренностей», — пояснил американский военный аналитик..

