Зачем Зеленский говорил на английском? Как попытка говорить без переводчика привела к призыву «усилить лыжи»

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам мира и безопасности, Владимир Зеленский допустил досадную языковую оплошность.

Стремясь изложить свою позицию на английском, президент Украины оговорился, призвав усилить не средства ПВО (противовоздушной обороны), а... «лыжи».

Как отметил корреспондент РИА Новости, это произошло из-за схожего звучания слов: вместо «skyes» («небеса») Зеленский произнес «skis» («лыжи»). Ошибка не осталась незамеченной, и позже спикер сделал поправку.

В рамках своего выступления украинский лидер также в очередной раз активизировал риторику, призывая международное сообщество оказать давление на Россию для ее «принуждения к миру» и заявив о создании некой новой архитектуры безопасности вместе с партнерами по «коалиции желающих».

«Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать … (здесь Зеленский запнулся - ред.) … небо единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары», - заявил Зеленский, говоря на английском.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности.