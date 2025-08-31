Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала Дэниела Дэвиса заявил, что ключевой целью Владимира Зеленского в стремлении добиться личной встречи с Владимиром Путиным является тактический расчет.

Таким образом, считает эксперт, украинский лидер пытается решить сразу несколько задач.

Со слов аналитика, одним из главных мотивов является создание видимости собственной легитимности на международной арене. Личная встреча на высшем уровне, по задумке, должна была бы символизировать признание его полномочным партнером.

Кроме того, Меркурис предполагает, что этот шаг носит сильный элемент «блефа» и рассчитан на создание пропагандистского повода. По его версии, Зеленский намерен использовать сам факт переговоров или их возможные результаты в информационной войне, чтобы представить Москву виновной в срыве диалога.

Эксперт охарактеризовал эту идею как «театральное шоу», главная цель которого — продемонстрировать, что российская сторона воспринимает его как серьезного переговорщика, при этом избегая обсуждения ключевых вопросов. Таким образом, как считает Меркурис, украинский лидер стремится переложить ответственность за возможный провал в мирном процессе на Россию и лично Владимира Путина.

Ранее сообщалось о том, что украинцы боятся критиковать Зеленского за проводимую им политику.