Задержан глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин

Руководитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта внутренней службы Олег Волынкин задержан. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, информирует ТАСС , ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями»), – уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что уголовное дело передано главному следственному управлению Следкома РФ. Источник не уточнил, что именно совершил Волынкин, но следователи рассматривают инцидент, произошедший в 2021 году.

Также источник заявил, что вероятнее всего, меру пресечения главе ГУ МЧС по Краснодарскому краю изберут в Басманном суде Москвы.

Волынкин родился в 1967 году в Кишиневе. С 1997 по 2002 год он работал на должности заместителя начальника отдела оперативного планирования ГУ по делам ГО и ЧС Хабаровского края. В 2003 году стал замначальника ГУ по гражданской обороне, защите населения и территорий – начальником управления гражданской обороны, защиты населения и территорий ГУ по делам ГО и ЧС региона.

В 2011 году исполнял обязанности начальника ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. В марте 2020 года стал руководителем ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Волынкин был награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «XV лет МЧС России», а также медалями «За содружество во имя спасения» и «За безупречную службу».