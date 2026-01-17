«Загадочный аксессуар». Макрон появился на переговорах по Новой Каледонии в синих солнцезащитных очках
Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в очках из-за проблем с глазом
В Елисейском дворце прошли переговоры, касающиеся институционального будущего Новой Каледонии.
Необычным элементом в обстановке официальной встречи стали солнцезащитные очки с синими линзами, в которых присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщает издание Le Parisien, глава государства в начале мероприятия лично обратился к собравшимся с пояснением.
«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне придется носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», — сказал французский лидер перед началом встречи.
