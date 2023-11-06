«Загнал себя в ловушку беспощадности»: что сделает Израиль с палестинцами в случае победы в войне

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. Несмотря на ожесточенное сопротивление ХАМАС, создается впечатление, что поражение Палестины является лишь вопросом времени.

На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Политический психолог и доцент-практик Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин рассказал нам, как может сложиться судьба палестинцев.

«Израиль загнал себя в ловушку беспощадности, когда стираются грани между белым и черным, реальным террористом и обыкновенным гражданским человеком. Британский историк Арнольд Тойнби однажды отметил, что проблема Израиля в том, что он впитал главные пороки западного мира, а именно, колониализм и национализм. С другой стороны, Израиль знает и такие примеры, как демократия, либерализм, права человека», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, ЦАХАЛ не опустится до геноцида палестинцев, в котором его обвиняют уже сейчас. Если армия Израиля победит в противостоянии с ХАМАС, то не станет «зачищать» сектор Газа.

«В случае полной победы Израиля, вряд ли будет возможен сценарий тотального уничтожения палестинцев. Это неконвенциональное решение. Что возможно? «Выдавливание» неблагонадежных элементов на территории других государств, а также тотальный контроль над палестинцами, повторение колониальных западных практик», — заключил Вафин.

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