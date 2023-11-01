«Нахлебники не нужны»: выяснилось, почему Египет не принимает беженцев из Газы

Правительство Египта уже неоднократно заявляло, что не пустит в страну беженцев из сектора Газа. В то же время КПП «Рафах» все-таки был открыт, но для выезда из зоны конфликта иностранцев.

Некоторые эксперты считают, что государство аналогичным образом могло бы пропустить через границу и граждан Палестины — если не задержатся на его территории, а проследуют в другие страны. Однако политолог Александр Андрианов считает невозможным такой исход сразу по нескольким причинам.

«Очень сильно сомневаюсь, что Египет согласится быть транзитным пунктом для переброски беженцев. Стоит пустить их, как они мгновенно разбегутся по всей стране, и попробуй их потом найти. Да и кто их примет? Звучит цинично, но лишние нахлебники никому не нужны — своих хватает. Беженцы — это всегда дополнительные экономические издержки, повышенная криминогенная ситуация, грязь, недовольство местного населения», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо закрытой границы, подчеркнул собеседник, существует еще одна проблема. Жители сектора Газа сами не согласятся на такие условия.

«С какой вообще стати палестинцы должны уезжать со своей собственной земли? Конечно, кто-то, может, и готов, но не думаю, что таких будет большинство. Эти люди — патриоты своей страны, здесь похоронены их деды и отцы. Они скорее умрут, чем проявят слабость», — сообщил Андрианов.

Куда лучше было бы, добавил политолог, если бы Израиль попросту прекратил убийства мирных граждан — тогда и их эвакуация не требовалась бы.

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