Заговор двух лидеров? Почему Эрдоган и Трамп тайно обсуждали Украину?

В ходе состоявшейся в Вашингтоне в четверг встречи президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа центральной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Как сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, стороны провели консультации о потенциальных совместных действиях, направленных на разрешение кризиса. Встреча глав государств прошла в Белом доме.

«В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта (на Украине - ред.), - заявил Фидан на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу.

Выступление политика транслирует пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось о том, что Турция и США подписали меморандум по ядерной энергетике.