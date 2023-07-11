Захарова анонсировала спектакль, который будет разыгран НАТО на саммите в Вильнюсе
Фото: [© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который еще не начался, а уже успел наделать много шума из ничего, как считает дипломат.
По словам Захаровой, Украину, разумеется, в НАТО никто не примет, даже не предложат дорожной карты, но спектакль в поддержку Украины будет отменный.
«Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль», — цитирует Захарову РИА Новости.
Захарова добавил с присущей ей иронией, что в настоящее время происходит «массированная эшелонированная подготовка», призванная показать всю значимость Украины для Северо-Атлантического альянса.
«Министры правительств Финляндии записывают виолончельные соло в поддержку Украины», - сыронизировала представитель МИД РФ.