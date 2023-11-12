Захарова: Боррель официально признал победу России на Украине

Политика

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о проводимой ВС РФ спецоперации. Накануне днем последний в ходе своей речи на конгрессе Партии европейских социалистов заявил об абсолютной невозможности Украины одержать победу над Россией.

Таким образом, как с иронией отметила Захарова, Евросоюз «официально засчитал победу России».

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» – поинтересовалась представитель МИД РФ в совем аккаунте в соцсетях.

Ранее Боррель призвал европейские страны продолжать оказывать любую возможную поддержку Украине.

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