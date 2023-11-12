Захарова: Боррель официально признал победу России на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о проводимой ВС РФ спецоперации. Накануне днем последний в ходе своей речи на конгрессе Партии европейских социалистов заявил об абсолютной невозможности Украины одержать победу над Россией.