Захарова: Боррель официально признал победу России на Украине
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о проводимой ВС РФ спецоперации. Накануне днем последний в ходе своей речи на конгрессе Партии европейских социалистов заявил об абсолютной невозможности Украины одержать победу над Россией.
Таким образом, как с иронией отметила Захарова, Евросоюз «официально засчитал победу России».
«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» – поинтересовалась представитель МИД РФ в совем аккаунте в соцсетях.
Ранее Боррель призвал европейские страны продолжать оказывать любую возможную поддержку Украине.