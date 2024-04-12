Представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала планы президента Украины Владимира Зеленского о новом контрнаступлении, в ходе которого, как заявил последний, ВСУ якобы гарантированно разрушат Крымский мост, российские аэродромы и иную военную инфраструктуру.

Дипломат предупредила, что ничем иным, как окончательным «истреблением Зеленским украинцев», новый контрнаступ ВСУ не окончится.

«Подобные публичные отрыжки у Зеленского случаются по трем причинам. Во-первых, показывать западным спонсорам решительный настрой на продолжение кровопролития и острую потребность в новых финансовых вливаниях и поставках вооружений. Во-вторых, регулярно напоминать миру о себе. В-третьих – подыгрывать Белому дому в предвыборных раскладах, демонстрируя жизнеспособность байденовского проекта "украинская демократия"», – написала Захарова в своем аккаунте в соцсетях.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.