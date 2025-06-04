Власти Украины никак не заботит тот факт, что население страны неуклонно сокращается. Идет депопуляция, и этот факт никого не волнует. Так считает Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее мнение привело РИА Новости.

Дипломат заявила, что Киев не волнуют украинцы ни тогда, когда они живы, ни после их гибели. По этой причине Зеленский отрекся от обмена телами погибших.

«Кто же не понимает того, что граждане Украины не нужны Банковой ни в каком виде? С учетом растущих потерь на фронте со стороны Украины явно происходит депопуляция этой страны», — указала она.

Захарова добавила, что по украинской статистике за рубеж выехали 104 тыс. человек. За прошедшие три года, только по официальным сведениям, страну покинуло от 600 тыс. до миллиона человек из числа трудоспособного населения.

Ранее Захарова высказалась от лица МИД об обещании президента Сербии Вучича провести ревизию контрактов ВПК на поставки продукции за рубеж. Она сообщила, что Россия приняла это к сведению, и понадеялась, что впредь поставки сербских вооружений Украине прекратятся.