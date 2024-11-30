Захарова назвала главное требование Москвы для возобновления переговоров с Японией по мирному договору

Возобновление конструктивного диалога с Токио по мирному договору возможно исключительно при полном и всеобъемлющем отказе властей Японии от враждебного курса в отношении Москвы, который продолжается все последние несколько лет минимум. На это в своем аккаунте в соцсетях указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на сегодняшнее заявление новоизбранного японского премьера Сигэру Исиба. Ранее глава правительства соседней страны признался в своем стремлении заключить мирный договор с РФ.

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — отметил Сигэру Исиба.

В свою очередь, как добавила Захарова, единственное, на что может пойти Москва в мирных договоренностях с Токио, так это демаркация существующей с конца Второй мировой войны госграницы.

«Решением упомянутой премьером Японии территориальной проблемы может быть только оформление де-факто существующей границы с РФ», — заявила она.

Россия и Япония де-юре находятся в состоянии войны. Между странами по итогам Второй мировой войны заключено лишь перемирие. Токио претендует на гряду южных Курил, среди которых острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Москва считает, что это территория РФ, и вопрос с принадлежностью островов — закрыт навсегда почти век назад.