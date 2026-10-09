Мытое яйцо хранится вдвое меньше: правила, о которых стоит знать от инфекциониста

Распространенный бытовой ритуал — промыть купленные яйца под краном, чтобы убрать видимую грязь, помет и пыль. Многим кажется, что так продукт станет безопаснее. Однако эксперты предупреждают: эта привычка способна, напротив, превратить яйца в источник серьезной угрозы для здоровья. Инфекционист Оксана Симонова рассказала, какие процессы запускаются при мытье яиц и как правильно обращаться с продуктом, чтобы не навредить себе, сообщил REGIONS.

Секрет кроется в строении скорлупы. Она не является сплошной преградой — это пористый материал, поверх которого природой предусмотрена особая тончайшая пленка (кутикула). Именно она играет роль защитного барьера: закрывает микропоры и не позволяет патогенным микроорганизмам проникнуть внутрь.

«Когда мы моем яйцо, особенно с мылом или губкой, мы смываем эту защитную кутикулу. Поры скорлупы открываются, и бактерии, которые находились на поверхности, получают прямой путь внутрь продукта. Получается парадокс: желая сделать яйцо чище, мы делаем его опаснее», — поясняет Оксана Симонова.

Когда яйцо моют — особенно с применением губки или моющих средств, — эта естественная защита разрушается. Поры остаются открытыми, и бактерии, которые до этого находились только на поверхности, получают прямой путь к белку и желтку. Возникает парадоксальная ситуация: стремление очистить продукт оборачивается повышением его опасности.

Основная угроза связана с сальмонеллой и другими патогенами, которые скапливаются на скорлупе в остатках загрязнений. Пока защитный слой не нарушен, микроорганизмы остаются снаружи. Как только пленка смыта, бактерии начинают проникать внутрь, где находят для себя оптимальные условия для размножения.

Сокращение срока хранения — еще один риск

Потеря защитной пленки сказывается и на сохранности продукта. Из‑за открытых пор яйцо быстрее теряет влагу и портится. Разница в сроках заметна: немытые яйца в холодильнике сохраняют пригодность до 25–30 дней, тогда как вымытые — лишь 10–12 дней. При этом по внешнему виду и запаху испорченное мытое яйцо практически не отличается от свежего, что дополнительно повышает риски.

Нередко люди удивляются, почему яйцо, помытое и убранное в холодильник пару недель назад, стало причиной пищевого отравления. Все дело именно в резком сокращении срока годности после мытья — этот фактор часто упускают из виду.

«Люди часто не понимают, почему яйцо, которое они помыли и положили в холодильник две недели назад, вдруг стало причиной отравления. А причина проста: срок годности мытого яйца сокращается почти вдвое, и никто этого не учитывает», — отмечает инфекционист.

Когда мыть яйца допустимо

Мыть яйца можно и нужно, но строго перед приготовлением, а не заранее. Достаточно быстро ополоснуть их прохладной проточной водой, затем вытереть насухо либо сразу использовать в блюде. После контакта со скорлупой обязательно нужно вымыть руки с мылом.

Важный нюанс — температура воды. Она должна быть прохладной либо комнатной, но никак не теплой. Теплая вода провоцирует перепад температур, из‑за чего на скорлупе появляется микроконденсат. Влага буквально «затягивает» бактерии внутрь через поры — это еще одна распространенная ошибка, которая повышает опасность продукта.

«Теплая вода создает перепад температур, из-за которого на скорлупе образуется микроконденсат. Вместе с каплями влаги бактерии буквально втягиваются внутрь через поры. Это еще одна частая ошибка», — говорит специалист.

Практические рекомендации по хранению

Чтобы минимизировать риски, инфекционист советует придерживаться простых правил:

Не мойте яйца до использования. Оставляйте их в первоначальном виде до момента готовки.

Храните в оригинальной упаковке либо в закрытом контейнере. Так продукт будет защищен от посторонних запахов и перепадов влажности.

Держите отдельно от готовых к употреблению продуктов. Не стоит размещать яйца рядом с сыром, маслом, зеленью и другой едой, которую едят без термической обработки: это снижает риск перекрестного загрязнения.

Избегайте хранения в дверце холодильника. Частые колебания температуры при открывании дверцы ускоряют порчу продукта. Лучше выбрать среднюю полку либо зону свежести, где стабильно поддерживается температура в диапазоне 2–6 °C.

Контролируйте сроки. Для немытых яиц допустимый период хранения — до месяца, для мытых — не более двух недель. Если вы все же помыли яйца (например, перед готовкой большого объема блюд), обязательно пометьте дату — это поможет избежать употребления испорченного продукта.

Ранее сообщалось, что врач назвала топ-9 продуктов для укрепления иммунитета осенью.