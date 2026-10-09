Кефир, творог или йогурт: врачи объяснили, что лучше есть каждый день

Кефир, творог и йогурт могут стать частью ежедневного рациона, но универсального победителя среди них нет. Один продукт удобнее для легкого перекуса, другой помогает получить больше белка, а третий может содержать живые бактериальные культуры. Как выбрать подходящий вариант и на что смотреть при покупке, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Валикова.

«Если выбирать продукт на каждый день, я бы в первую очередь смотрела не на громкие надписи на упаковке, а на состав и пищевую ценность. Натуральные кисломолочные продукты хорошо дополняют сбалансированный рацион, но каждый из них решает немного разные задачи», — объяснила специалист.

Кефир подойдет тем, кто предпочитает легкий напиток для завтрака или вечернего перекуса. Он содержит белок и кальций, а в продукте с живыми культурами присутствуют микроорганизмы, участвующие в ферментации. При этом кефир не обязан быть обезжиренным: жирность можно выбирать с учетом общего рациона и личных предпочтений.

Творог удобен, если важно получить больше белка за один прием пищи. Его часто выбирают на завтрак или после тренировки, сочетая с ягодами, фруктами или небольшим количеством орехов.

«Творог особенно практичен для тех, кому сложно набрать норму белка. Но не обязательно покупать самый обезжиренный вариант: важнее учитывать порцию, состав и то, как продукт вписывается в питание в целом», — отметила Валикова.

Йогурт, по ее словам, тоже может быть хорошим повседневным выбором, особенно если речь о натуральном варианте без добавленного сахара. Он подходит для завтрака, перекуса или заправки вместо сладких соусов. Однако фруктовые йогурты и десерты могут заметно отличаться по содержанию сахара, поэтому стоит читать этикетку, а не ориентироваться только на название.

По словам специалиста, не стоит каждый день есть исключительно один продукт. Можно чередовать кефир, творог и натуральный йогурт, ориентируясь на аппетит и потребности. Если молочные продукты вызывают вздутие, боль или другие неприятные симптомы, лучше подобрать подходящий вариант вместе с врачом, заключила диетолог.