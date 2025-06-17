Захарова назвала итогом саммита G7 признание многомиллиардного ущерба от санкций

Самым главным итогом прошедшего саммита стран «Большой семерки» стало признание тех убытков, который они понесли от введения антироссийских санкций. Такое заявление в своем телеграм-канале сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России.

По словам дипломата, те признания, которые делались на встрече глав государств G7 на саммите в Канаде, можно сравнить с признанием в самостреле.

«Главным результатом заседания „семерки“ стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции», — указала она.

Ранее Захарова сообщила, что Соединенные Штаты отменили встречу с российской стороной, на которой должна была обсуждаться отмена самых раздражающих моментов в отношениях между двумя государствами. По ее утверждению, США и Россия должны были провести двухсторонние консультации по поводу нормализации отношений между собой, но американская сторона решила взять паузу в переговорах.