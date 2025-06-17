Захарова назвала итогом саммита G7 признание многомиллиардного ущерба от санкций
Захарова: страны G7 признали многомиллиардный ущерб от санкций против России
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Самым главным итогом прошедшего саммита стран «Большой семерки» стало признание тех убытков, который они понесли от введения антироссийских санкций. Такое заявление в своем телеграм-канале сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России.
По словам дипломата, те признания, которые делались на встрече глав государств G7 на саммите в Канаде, можно сравнить с признанием в самостреле.
«Главным результатом заседания „семерки“ стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции», — указала она.
Ранее Захарова сообщила, что Соединенные Штаты отменили встречу с российской стороной, на которой должна была обсуждаться отмена самых раздражающих моментов в отношениях между двумя государствами. По ее утверждению, США и Россия должны были провести двухсторонние консультации по поводу нормализации отношений между собой, но американская сторона решила взять паузу в переговорах.