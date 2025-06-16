Захарова сообщила об отмене Америкой очередной встречи с Россией
Захарова: США отменили встречу с РФ по поводу устранения «раздражителей»
Фото: [Медиасток.рф]
Соединенные Штаты отменили встречу с российской стороной, на которой должна была обсуждаться отмена самых раздражающих моментов в отношениях между двумя государствами. Об этом сообщил ТАСС.
Издание привело слова Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел РФ, сказанные по этому поводу. По ее утверждению, США и Россия должны были провести двухсторонние консультации по поводу нормализации отношений между собой.
«Очередная встреча по устранению „раздражителей“ в целях нормализации деятельности дипломатических представительств отменена по инициативе американских переговорщиков», — указала дипломат.
Захарова добавила, что в России очень надеются на то, что взятая Америкой пауза не будет слишком длинной.
Ранее Захарова резко ответила главе украинского МИД Андрею Сибиге, возмутившемуся поздравлениями западных стран с Днем России. Она подчеркнула, что украинской стороне следовало бы больше беспокоиться о судьбе тел погибших соотечественников, чем о дипломатических жестах со стороны других государств.