Захарова сообщила об отмене Америкой очередной встречи с Россией

Соединенные Штаты отменили встречу с российской стороной, на которой должна была обсуждаться отмена самых раздражающих моментов в отношениях между двумя государствами. Об этом сообщил ТАСС.

Издание привело слова Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел РФ, сказанные по этому поводу. По ее утверждению, США и Россия должны были провести двухсторонние консультации по поводу нормализации отношений между собой.

«Очередная встреча по устранению „раздражителей“ в целях нормализации деятельности дипломатических представительств отменена по инициативе американских переговорщиков», — указала дипломат.

Захарова добавила, что в России очень надеются на то, что взятая Америкой пауза не будет слишком длинной.

Ранее Захарова резко ответила главе украинского МИД Андрею Сибиге, возмутившемуся поздравлениями западных стран с Днем России. Она подчеркнула, что украинской стороне следовало бы больше беспокоиться о судьбе тел погибших соотечественников, чем о дипломатических жестах со стороны других государств.