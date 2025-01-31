Захарова назвала призывы в ЕС запретить песню «Сигма бой» примером русофобии

По словам Захаровой, подобные инициативы, в частности, заявление депутата Бундестага Нелы Риль о «патриархальном и пророссийском мировоззрении» песни, свидетельствуют об абсурдности и безумии текущих тенденций в Европе.

«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии — это клиника. Можно запретить бурых медведей, можно запретить или вычленить ту часть солнца, которая светит России, и тоже попытаться им запретить. Ну что еще?», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что вместо того, чтобы сосредоточиться на решении насущных глобальных проблем, таких как борьба с голодом и решение экологических вопросов, Запад уделяет время ненужным запретам и проявлениям национализма.

Песня «Сигма бой», выпущенная в октябре 2024 года и исполненная российскими школьницами Светланой Чертищевой и Марией Янковской, достигла популярности и вошла в топ международного чарта Billboard. За четыре месяца с момента выхода композиция набрала более 64,1 млн просмотров на YouTube.

Захарова оспорила аргументы против песни, подчеркнув, что запреты на культурные произведения не имеют под собой реальных оснований и лишь подчеркивают существующую предвзятость по отношению к России.

Ранее Mash сообщил, что диджей Виталий Лазарев обвинил автора «Сигма бой» Михаила Чертищева в плагиате.