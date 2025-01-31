Автора хита «Сигма бой» Чертищева обвинили в плагиате

Михаила Чертищева, создателя хита «Сигма бой», обвинили в плагиате. Виталий Лазарев, более известный как Dj Lavitas, утверждает, что продюсер Бэтси Girl и Марии Янковской скопировал его аранжировку, которую он разработал еще в середине 2010-х, сообщил телеграм-канал Mash.

Виталий заявил, что впервые услышал трек про сигму четыре дня назад и долго пытался вспомнить, что он ему напоминал. В итоге он нашел переписку с 2015-2016 годов со студией анимационных фильмов «Мельница», которая выпустила такие проекты, как «Карлик Нос» и «Илья Муромец», с которой также работал Чертищев.

Лазарев полагает, что продюсер мог ознакомиться с его работами и просто адаптировал их для своего произведения. Dj Lavitas надеется, что у Чертищева не было злого намерения, но осадок остался.

Михаил Чертищев отрицает обвинения и заявил, что Виталий лишь стремится к популярности. Он также предложил обратиться в суд.

За последние два года доходы композитора Михаила Чертищева, автора хитов «Сигма бой» и «Симпл-димпл», выросли в семь раз. У него зарегистрировано индивидуальное предпринимательство. С 2022 года его финансовые поступления увеличились с 2,4 млн до 17 млн руб.

На платформе Spotify за 39 млн прослушиваний он заработал 15,6 млн руб. Однако на российских сервисах ситуация выглядит иначе: за 20 млн прослушиваний и 1,7 млн просмотров его доход составил 1,4 млн руб.

Ранее депутат Светлана Бессараб в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» высказалась против запрета песни «Сигма бой».