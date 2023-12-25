Захарова назвала Запад ответственным за массовые беспорядки в Белграде

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ обвинила Запад в том, что сейчас происходит у правительственных зданий Белграда.

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов», - заявила она.

Ее слова привели РИА Новости. Мария Захарова добавила, что единственно правильной и возможной реакцией на то, что сейчас происходит в Сербии, является уважение к выбору сербов, которые проголосовали за собственные интересы. При этом необходимо соблюдать конституцию страны.