Захарова назвала Зеленского «чертовым придурком» за его провокационную майку про Россию
Фото: [соцсети]
Пока в Казани мировое большинство решает серьезные вопросы, в Киеве, похоже, развлекают бандеровскую публику своими футболками. Сегодня, в среду, 23 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский записал в сети очередное видеообращение к украинцам, на котором предстал перед аудиторией с провокационной надписью на английском языке на своей одежде.
На этот факт обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая высмеяла потуги Зеленского выслужиться перед западными кураторами.
«Small as what? The USSR? The Russian Empire? Oh, I got it! As the Kievan Rus. For that we need Kiev. You said it yourself, bloody jerk (Маленькой, как что? СССР? Российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, чертов придурок. — прим. ред)», — написала Захарова.
Таким образом Захарова иронично предположила, что Зеленский, видимо, выступает за создание Малороссии снова.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Зеленского на самом деле нет никакого плана переговоров с Россией.