Захарова назвала Зеленского «чертовым придурком» за его провокационную майку про Россию

Пока в Казани мировое большинство решает серьезные вопросы, в Киеве, похоже, развлекают бандеровскую публику своими футболками. Сегодня, в среду, 23 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский записал в сети очередное видеообращение к украинцам, на котором предстал перед аудиторией с провокационной надписью на английском языке на своей одежде.