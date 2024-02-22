Захарова: ни Гоголь, ни Лермонтов от решения властей переименовать улицы в Риге не пострадают

Накануне Рижское самоуправление сообщило о переименовании в Риге улиц, носящих имена российских литераторов Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева. Также своих названий лишатся улицы Ломоносова и Москвы.

«Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от "рижской думы" не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходится терпеть безумие латвийского режима», — написала Захарова своем аккаунте в соцсетях.

При этом дипломат с присущей ей меткостью и иронией обратила , что «Гоголь вроде объявлялся ранее Украиной великим украинским писателем». А теперь вдруг переименован, как российский.