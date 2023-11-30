Захарова обратилась к ХАМАС после освобождения российских заложников

Министерство иностранных дел России поблагодарило палестинское движение ХАМАС за освобождение двух российских заложников.

Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что Россия продолжит добиваться освобождения всех своих граждан. Ее комментарий опубликован на сайте МИДа РФ.

«В соответствии с достигнутой договоренностью с руководством движения ХАМАС 29 ноября были освобождены наши соотечественницы Елена Труфанова и Ирина Татти, удерживавшиеся в качестве заложниц в секторе Газа», – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что российские граждане получили возможность вернуться домой без увязки с выполнением условий обмена между ХАМАС и Израилем.

Ранее посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил, что возвращение гражданок в Россию стало возможным благодаря усиленной работе российских дипломатов и представителей Министерства обороны РФ.

В секторе Газа действует режим прекращения огня между ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). В рамках достигнутых договоренной между сторонами, хамасовцы должны освободить заложников, взятых в результате вторжения в Израиль 7 октября в обмен на заключенных в израильских тюрьмах палестинских женщин и детей.

В заложниках у ХАМАС могут находиться до 250 человек, среди которых есть граждане России, США, Канады и других государств.

26 ноября стало известно, что в сектор Газа приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что война против ХАМАС будет продолжаться, а целью Тель-Авива является полная ликвидация палестинского движения и установление контроля в анклаве.