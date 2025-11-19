Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения западных СМИ о неких соглашениях по Украине, заявив, что Вашингтон не использовал официальные каналы для передачи подобной информации. Дипломат призвала авторов публикаций раскрывать источники своих данных, поскольку подобные заявления будоражат общественное мнение. Об этом пишет ТАСС.

В интервью федеральному агентству Мария Захарова дала четкий и однозначный комментарий относительно распространяемых в медиапространстве сообщений о секретных договоренностях между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию. Она подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство не получало от американской стороны никакой информации на этот счет через официальные каналы связи, которые существуют специально для обсуждения подобных вопросов.

Официальный представитель МИД обратила внимание на распространенную практику, когда в СМИ появляются заказные или спекулятивные статьи, не находящие впоследствии никакого подтверждения. В данном контексте она отметила, что журналисты, публикующие громкие заявления, влияющие на сознание миллионов людей, обязаны конкретизировать свою информацию и раскрывать источники. По ее словам, подобные не подкрепленные фактами материалы сейчас активно тиражируются различными изданиями, что вносит ненужную напряженность и дезинформирует общественность. Москва продолжает настаивать на важности использования официальных дипломатических каналов для любого серьезного диалога.

