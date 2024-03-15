Захарова осудила раннее подведение итогов российских выборов главой Евросоюза

Заблаговременное подведение итогов выборов российского президента со стороны главы Евросовета Шарля Мишеля является ненормальным поступком с попыткой замять историю с американскими выборами в 2016 году. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в официальных социальных сетях .

В своем посте она напомнила, что председатель Евросовета уже успел «поздравить» Владимира Путина с переизбранием, попытавшись сыронизировать над предсказуемостью результата. Захарова ответила Мишелю, указав на то, что итоги выборов нормальные люди обсуждают после их завершения, а не в процессе.

По словам представителя МИД, таким образом коллективный Запад хочет «взять реванш» за инцидент с американскими выборами в 2016 году, когда они до окончания процесса начали поздравлять Клинтон, но победителем вышел Трамп. Она подчеркнула, что Запад пытается показать свою осведомленность и способности к прогнозу, но признать единство РФ он не может.

Захарова также с иронией задалась вопросом, зачем тогда Запад собирает деньги на помощь Киеву, если может наперед предугадать исход событий.