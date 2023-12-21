Захарова отреагировала на оскорбительные для Узбекистана слова Прилепина

Писатель Захар Прилепин посчитал, что бывшие республики СССР стоит присоединить к России. Он призвал жителей страны учить русский язык.

У России и Узбекистана налажены политические отношения, однако после слов Прилепина власти республики усомнились в надежности партнера. Посла РФ вызвали отчитываться из-за оскорбительного предложения писателя.

Как пояснила официальный представитель МИД РФ, позицию Прилепина невозможно сопоставить позиции России.

«Совершенно очевидно, что высказывания З. Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», — отмечает Захарова на сайте МИД РФ.

Политик напомнила, что Узбекистан и Россия тесно связана стратегическим партнерством: их отношения союзнические и лишь улучшаются с годами. Страны помогают друг другу, и никто даже не думает о присоединении, о котором говорил Прилепин.