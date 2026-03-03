Захарова ответила на вопрос о личной жизни Путина

Ведущая телеканала 360.ru Регина Орехова поинтересовалась у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, известно ли ей имя женщины, в которую влюблен президент России.

Вопрос возник не случайно: ранее на «Прямой линии» Владимир Путин, не раздумывая, утвердительно ответил на вопрос корреспондентки о том, есть ли в его жизни место любви, однако предпочел не углубляться в детали.

Орехова обратилась за разъяснениями к дипломату. Мария Захарова мастерски ушла от прямого ответа, но сделала это с изяществом.

«Я, знаете что, Регина, считаю, что это заявка на наше второе интервью, конкретно на тему всеобъемлющей силы любви», — сказала она.

