Захарова ответила на заявления Германии, Дании и Швеции по «Северным потокам»

Ранее представители этих государств сообщили, что Россия получает сведения о ходе расследования по «Северному потоку-1» и «Северному потоку-2». Захарову цитируют РИА Новости.

«Это не соответствует действительности – власти этих стран по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной в расследовании данного террористического акта и не предоставляют никаких внятных ответов на наши многочисленные официальные обращения с призывом поделиться релевантной информацией», – сказала Захарова.

Она отметила, что все три страны – и Дания, и Германия, и Швеция отказались от правовой помощи России в расследовании диверсий на трубопроводах. Кроме того, государства не приняли запрос российской стороны на создание совместной следственной группы.

Подрывы трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. До сих пор неизвестно, кто стал организатором диверсии, которая произошла после начала специальной военной операции России на Украине.

Сейчас следователи из ФРГ, Дании и Швеции выдвигают разные версии случившегося. В СМИ утекают о них данные. Так, согласно одной из таких версий, к подрывам на объектах могут быть причастны украинские спецслужбы, так как в деле присутствуют характерные для этого следы.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал материал, в котором заявил, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны американские спецслужбы. Белый дом, в свою очередь, эту информацию опровергает.