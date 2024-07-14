Захарова: покушение ГУР Украины на Путина готовилось на деньги США
Фото: [пресс-служба МИД РФ]
За готовящимся на президента России Владимира Путина покушении, о котором накануне порассуждал в соцсетях глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен РФ в список террористов и экстремистов), стоит Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила дипломат, Москва располагает информацией, что силовые акции украинских террористов в отношении российского лидера готовились на деньги США.
«Покушение на Путина готовилось на американские деньги, без которых никакой деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», — указала Захарова.
Накануне глава ГУР Буданов рассказал о серии неудачных покушений на президента РФ Владимира Путина. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ проинформировал об 24-часовой охране российского лидера.