Захарова пообещала, что Россия будет добиваться компенсации со стороны Запада

Российское правительство обязательно проработает вопрос о том, как западные государства будут компенсировать РФ причиненный ей ущерб.

По утверждению официального представителя министерства иностранных дел РФ, перед ней и другими дипломатами теперь стоят задачи, которые поставлены президент и правительство.

«Вопрос о компенсации ущерба, безусловно, будет решаться, но это вопрос будущего», - указала она.

Ее слова привело ТАСС. Мария Захарова добавила, что на данный момент еще необходимо завершить то, что уже замотивировано и заявлено с фактами на руках.