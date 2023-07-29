Захарова пообещала травлю со стороны СМИ кандидата в президенты США Кеннеди-младшего

Пропагандистская машина в Соединенных Штатах включается всегда, когда начинают звучать неприятные для слуха американской элиты высказывания.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел заявила, что в ближайшее же время будет запущена настоящая кампания по очернению претендента на роль главы Белого дома, республиканца Роберта Кеннеди.

«Они всегда начинают травить всех тех, кто высказываются не в их пользу. Сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли», - указала она.

Ее слова привели РИА Новости. Такие действия будут производиться, поскольку Кеннеди критикует президента США и Госдеп за разрыв отношений с Россией. По его мнению, диалог между двумя государствами необходимо наладить на самом высоком уровне.