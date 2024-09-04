Захарова попросила главу Тайваня Лая Циндэ не «лаять» в сторону российских территорий

В МИД РФ резко ответили на идею Тайваня отобрать у России Дальний Восток, которую предложил Китаю лидер непризнанного островного государства Лай Циндэ.

Накануне глава администрации Тайваня предложил китайскому руководству всерьез рассмотреть вопрос возвращения в состав Китая российского Дальнего Востока. Лай Циндэ напомнил, что изначально эта часть России принадлежала империи Цинь и была утрачена ею в 1858 году по итогам Айгунского договора, который установил границу между Российской империей и Поднебесной по реке Амур.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, мнение тайваньского политика Москву не интересует от слова совсем.

«Подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может «лаять» сколько угодно», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что у Тайваня нет никакого морального права рассуждать от лица Китая на тему российских территорий.