Захарова посоветовала Западу позаботиться о спасении Украины, а не о ее победе
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Западным кураторам и кукловодам преступного киевского режима стоит думать не о победе Украины в конфликте, а «о спасении остатков» этой страны. Об этом, комментируя пятничные высказывания главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
И начать она предложила Западу с прекращения поставок оружия Киеву.
Напомним, 6 декабря после выступления главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на СМИД ОБСЕ на Мальте его норвежский коллега Эспен Барт Эйде заявил, что странам Запада необходимо «обеспечить победу Украины».
«Что касается „победы Украины“, то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом „спасение“, для чего необходимо прекратить поставки вооружений киевскому режиму и не допустить снижения возраста мобилизации украинцев. В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Также Захарова прокомментировала слова норвежца, Россия якобы нарушает основополагающие принципы Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта, воюя с Украиной.
«У меня один вопрос к правительству Норвегии: где находился Хельсинский заключительный акт, когда США и другие натовцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 году», — задалась риторическим вопросом российский дипломат.
Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков спросил главу МИД Норвегии Эйде, за счет чего Киев может добиться победы над Россией.