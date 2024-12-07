Захарова посоветовала Западу позаботиться о спасении Украины, а не о ее победе

«Что касается „победы Украины“, то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом „спасение“, для чего необходимо прекратить поставки вооружений киевскому режиму и не допустить снижения возраста мобилизации украинцев. В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен», — написала Захарова в своем Telegram-канале.