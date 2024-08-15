WSJ: Зеленский лично одобрил план диверсий на «Северных потоках»

Украинский президент Владимир Зеленский узнал о диверсиях на газовых магистралях задолго до их совершения и даже одобрил такие действия. Правда, он потом попытался отменить взрывы. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что Зеленский знал о подготовке диверсий. О них начали говорить еще в мае 2022 года. Глава Украины одобрил предложенный ему план, но впоследствии изменил мнение о нем. О подготовке диверсии узнали в США, и Центральное разведывательное управление выступило категорически против подобной атаки. Зеленский отдал команду Залужному отменить операцию, но тот не послушался приказа и все-таки провел диверсии, только видоизменив первоначальный план.

Ранее сообщалось, что один из украинцев, которого подозревают в участии в диверсиях на «Северных потоках», срочно вернулся из Польши к себе на родину. Судя по всему, он узнал, что правоохранители из ФРГ начали его розыск, и по этой причине поспешно скрылся.