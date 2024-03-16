МИД России может вызвать к себе «на ковер» сотрудников британского посольства в Москве, если они не прекратят распространять недостоверную информацию о выборах президента. Предупреждение всем иностранным дипломатам сделала Мария Захарова.

В британском посольстве заявили, что Россия якобы не имеет права на проведение президентских выборов в новых регионах и на Крымском полуострове. По мнению иностранных послов, все эти территории якобы принадлежат Украине.

В МИД России призвали британских послов к сдержанности. Распространение такой информации неправомерно и грозит им вызовом в ведомство на серьезный разговор.

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — отметила в своем канале Захарова.

По словам Захаровой, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор в пользу РФ в 2022 году. Жители Крыма выразили желание перейти в состав страны еще в 2014-м в ходе официального референдума. Все попытки Запада это оспорить бессмысленны.

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