Захарова припомнила британскому правительству зверства в отношении ирландцев

Еще четверть века назад Великобритания вела войну с собственным населением, и в ней гибли тысячи людей. Об этом стоит помнить при попытке читать морали другим государствам.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ прокомментировала иск, который Северная Ирландия собирается подать в отношении Великобритании. Английские власти объявили условную амнистию всем, кто виновен в убийствах во время недавнего британо-ирландского конфликта.

«Когда вы в следующий раз услышите лекцию от лондонских моралистов о правах и свободах человека, вспомните об их зверствах в отношении собственных граждан из новейшей истории», - записала она в своем микроблоге.

Она подчеркнула, что британцы решили вывести из-под суда своих военных и полицейских, которые без раздумий открывали огонь по мирным жителям, то есть совершали преступления.