Захарова призвала Израиль доказать непричастность к удару по больнице в секторе Газа

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова призвала Израиль доказать свою непричастность к удару по больнице в секторе Газа. Ее слова приводят РИА Новости .

Вечером 17 октября в секторе была разбомблена больница «Аль-Ахли Аль-Маадани», в которой находились раненые мирные жители. В результате удара погибли 800 человек. В случившейся трагедии обвинили Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая, в свою очередь, ответственность за удар повесила на группировку «Исламский джихад».

«Очевидно мы видим сейчас стремление снять с себя ответственность, если за этой попыткой есть серьезные намерения, не просто слова, а серьезные намерения доказать свою непричастность, свою невиновность, тогда нужно делать не просто комментарии в СМИ и в социальных сетях, а нужно предоставить факты…», – сказала Захарова.

Она призвала Израиль предоставить спутниковые снимки, которые показали бы географию полетов. Захарова также отметила, что в доказательстве непричастности Тель-Авива должны принимать участие США, которые начали помогать Израилю.

Сектор Газа – палестинский анклав, который расположен на берегу Средиземного моря. Сектор граничит с Израилем и Египтом. Власть в нем принадлежит палестинской радикальной группировке ХАМАС.