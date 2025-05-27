Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что США, Франция, Британия и ФРГ отменили ограничения по дальнобойности оружия для Вооруженных сил Украины.

Таким образом, он дал понять, что Украина может атаковать им объекты, расположенные на территории России.

Позднее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг эту информацию, сказав, что политика Германии по поставкам оружия Киеву не менялась.

Заявления немецких политиков в своем телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она призвала отобрать у Мерца и Клингбайля «ложечку для сахара».

Ранее сообщалось о том, что Захарова заявила о саботаже дипломатических договоренностей со стороны Швеции.