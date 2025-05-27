Захарова призвала отобрать у канцлера и вице-канцлера ФРГ «ложечку» и «салфетку»
Захарова пошутила в ответ на слова Мерца о поставках оружия Украине
Фото: [телеграм-канал Марии Захаровой]
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что США, Франция, Британия и ФРГ отменили ограничения по дальнобойности оружия для Вооруженных сил Украины.
Таким образом, он дал понять, что Украина может атаковать им объекты, расположенные на территории России.
Позднее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг эту информацию, сказав, что политика Германии по поставкам оружия Киеву не менялась.
Заявления немецких политиков в своем телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она призвала отобрать у Мерца и Клингбайля «ложечку для сахара».
Ранее сообщалось о том, что Захарова заявила о саботаже дипломатических договоренностей со стороны Швеции.