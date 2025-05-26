В Швеции крайне крепки позиции тех, кто стремится любыми путями нанести вред России. Этих людей не останавливают даже международные конвенции. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова были опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова сообщила, что на российское посольство в Стокгольме была осуществлена 15-я по счету за год атака с применением БПЛА. На дипломатическое представительство с помощью дронов сбрасывают емкости с краской. Она добавила, что МИД России настаивает на том, что шведское правительство обязано выполнять дипломатические договоренности и международные конвенции, защищая дипломатических работников из других стран на своей территории.

«В Швеции чрезвычайно крепки позиции тех, кто заинтересован в росте напряженности в отношениях с нашей страной, умышленно саботирует основополагающие дипломатические договоренности», — указала она.

Захарова добавила, что все творящееся в Швеции беззаконие наталкивает на мысль, что подобные акции санкционированы властями. Тем более, что шведские правоохранители не в состоянии провести беспристрастное и результативное расследование.

Ранее Захарова разоблачила ложь Украины. По ее словам, украинская делегация использовала в Стамбуле только английский и русский языки. Она сообщила, что после вступительной речи, которую зачитали на английском, стороны сразу перешли к общению на русском. Украинский язык, вопреки утверждениям Киева, не применялся совсем.