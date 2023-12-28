Захарова призвала Запад решить внутренние проблемы, связанные с расизмом

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала страны Запада заняться решением своих проблем, связанных с проявлением нацизма и неоколониализма. Об этом она написала в своих соцсетях в четверг, 28 декабря.

«Неплохо было бы им (странам коллективного Запада – ред.) заняться решением собственных глубинных проблем, прежде чем наставлять всех остальных», – написала Захарова.

Захарова напомнила ситуацию в США, обострившуюся вокруг коренных народов. Она заявила, что индейцы продолжают жить в резервациях, при чем это касается не всех представителей этого народа. Официальный представитель МИДа сообщила, что многие индейцы продолжают бороться за свои права, однако это борьба – безуспешна.

Кроме того, отметила Захарова, в Австралии наблюдаются проявления расизма и неоколониализма. Там, заметила политик, власти продолжают «изымать детей у аборигенов». Захарова подчеркнула, что иски местных жителей о «похищении» детей, поданные к властям, не рассматриваются.

Захарова также обратила внимание на ситуацию, сложившуюся в Канаде, где, по ее словам, наблюдается всплеск ультранасилия в отношении нетитульных национальностей. Официальный представитель российского МИДа отметила, что притеснениям подвергаются и евреи, которые столкнулись с негативным отношением после обострения ситуации на Ближнем Востоке.