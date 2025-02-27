Захарова раскритиковала выступление главы МИД Канады на G20
Захарова назвала выступление министра иностранных дел Канады безумным
Фото: [телеграм-канал Марии Захаровой]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik раскритиковала выступление главы МИД Канады Мелани Жоли на саммите G20.
Она назвала его безумным.
Захарова отметила, что Мелани Жоли постоянно говорила о том, как Канада будет бороться за независимость Украины, хотя на форуме обсуждались совершенно другие вопросы.
Также дипломат обратила внимание на то, что у Канады проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью.
Захарова напомнила о регулярных заявлениях президента США Дональда Трампа, предлагающего Канаде войти в состав его страны.
Ранее сообщалось о том, что в МИД РФ прокомментировали возможность участия ЕС в переговорах по Украине.