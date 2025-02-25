Европейцы из-за своего милитаризма не могут претендовать на то, чтобы участвовать в переговорах по прекращению украинского конфликта. Такое заявление сделали в российском Министерстве иностранных дел, его привел в своем материале ТАСС.

По утверждению дипломатов, в мировом сообществе сложился устойчивый запрос на мир, это показали дискуссии и голосования в Организации Объединенных Наций. В странах мирового большинства есть сдвиги, которые говорят о все большем реализме и прагматичности. У них есть желание помочь прекратить конфликт на Украине. В то же время такого не отмечено за странами Евросоюза.

«Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции», — указали в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что шагом в правильном направлении стала та резолюция по Украине, которую предложили в США. Это говорит о стремлении Белого дома внести свой вклад в установление мира.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обнаружила совпадение. Сумма в 500 млрд долларов, которую Украина требует выделить на ее восстановление, практически равна размеру ее внешнего долга. По ее мнению, все эти цифры совсем не случайны. Киев просто пытается таким образом перекредитоваться, используя любой предлог для выделения финансов.