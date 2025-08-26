Захарова раскрыла детали отчаянной борьбы за жизнь Наговициной на пике Победы

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова объяснила роль дипломатического ведомства и посольства РФ в Киргизии в попытках спасти альпинистку Наталью Наговицину. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова отметила, что дипломаты активно участвовали в организации спасательной операции с первого дня происшествия и поддерживали постоянный контакт с родственниками пострадавшей.

Напомним, инцидент произошел 12 августа — при спуске с пика Победы высотой почти 7,5 тыс. метров россиянка получила тяжелую травму — перелом ноги. Ее напарник смог оказать ей первую помощь, после чего спустился в базовый лагерь за подмогой.

К альпинистке поднимались другие группы, в том числе альпинисты из Германии и Италии. Итальянец, пытавшийся помочь Наговициной, трагически погиб во время спуска.

20 августа Наговициной исполнилось 48 лет. В этот день с помощью дронов удалось получить съемку, подтверждающую, что она жива. Однако 23 августа МЧС Киргизии распространило заявление, в котором альпинистку назвали мертвой.

Два дня спустя, 25 августа, официальная спасательная операция была прекращена из-за крайне сложных погодных условий, сделавших дальнейшие попытки подъема невозможными и опасными для спасателей.

На этом фоне сын Наговициной обратился за помощью к федеральным властям России. Его обращение было услышано — председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил оказать необходимое содействие и взаимодействие с МЧС.