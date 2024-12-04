Захарова раскрыла темы беседы Карлсона и Лаврова

Сергей Лавров, глава МИД РФ, во время своего общения с тележурналистом Такером Карлсоном подробно рассказал о преступлениях украинских властей против мирных граждан. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова привело РИА Новости.

По утверждению Захаровой, Лавров во время интервью Карлсону затронул большое количество тем. Среди них есть происхождение украинского кризиса, взгляд на будущее и так далее.

«Что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает», — перечислила она темы, которых коснулся Лавров в беседе.

Захарова также заявила, что это интервью будет выпущено всего через несколько дней. Сейчас его переводят. Продолжительность выпуска с Лавровым и Карлсоном будет составлять около полутора часов.