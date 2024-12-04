Захарова: интервью Лаврова Карлсону выйдет через пару дней

Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном оказался обширным и весьма увлекательным. Его публикация ожидается через несколько дней. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что интервью в настоящее время переводится и его продолжительность составит более полутора часов.

В беседе затрагивались такие темы, как текущие отношения с США, ситуация в Украине и ряд других вопросов, отметила Захарова. Анонс интервью Такера Карлсона с Лавровым уже собрал свыше 4 миллионов просмотров.

Ранее Такер Карлсон заявил в Москве, что мир сегодня находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории.