Захарова: Россия не снимала санкции с главы госдепа США Рубио

На данный момент санкции России в отношении госсекретаря США Марко Рубио остаются в силе. Информация, распространённая в СМИ о том, что ограничения были сняты, не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в интервью ТАСС.

Накануне в ряде СМИ появилась информация, что Москва якобы сняла часть санкций с главы Госдепа США Марко Рубио после того, как Белый дом стал проводить более взвешенную политику в отношении Москвы и украинского конфликта.

«На данный момент санкции не сняты. Это фейк», — сказала дипломат.

Напомним, Марко Рубио находится в санкционном списке за что, что ранее неоднократно критиковал российское руководство на СВО на Украине и внешнюю политику Москвы. Ему запрещен въезд на территорию РФ.

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