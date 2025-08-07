Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова провела параллель между президентом Республики Молдова Майей Санду и бывшим главой Грузии Михаилом Саакашвили. Это высказывание стало ответом на недавнее решение суда в Молдове, который вынес суровый приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.

Напомним, 5 августа в Молдавии суд вынес приговор Илье Гуцулу, назначив ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Его обвинили в том, что он якобы незаконно финансировал избирательную кампанию в 2023 году.

Защита главы автономии планирует подать апелляцию в Апелляционную палату Кишинёва в течение двух недель.

«Санду — очередной Саакашвили, только хуже», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

В Народном собрании Гагаузской автономии, которое состоялось 7 августа, было выражено несогласие с решением суда Кишинёва. В ходе заседания также было отмечено, что судебная система используется как инструмент политического давления.

Представители администрации Гагаузии заявили о многочисленных нарушениях принципов правосудия, допущенных молдавским судом при рассмотрении дела Евгении Гуцул.