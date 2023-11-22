Захарова считает, что Армения намерена переориентировать внешнюю политику

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила мнение о том, что Армения собирается кардинально переориентировать свою внешнюю политику.

Так Захарова прокомментировала заявления Еревана о том, что страна не намерена менять свой внешнеполитический вектор, а также информацию о передачи Францией военной техники республике. Ее слова приводят РИА Новости.

«По-моему, это откровенная попытка скрыть истинные намерения. Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах. По-моему, это делается весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада», – заявила Захарова.

В последнее время Армения часто отказывается от участия в совместных с Россией мероприятия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, в словах армянского премьер-министра Никола Пашиняна слышны обвинения в адрес России и ОДКБ в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Ранее портал Armtimes сообщил, что спикер парламента Ален Симонян не примет участие в заседании ОДКБ в декабре.

Также накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил главе белорусского МИДа Сергею Алейнику о том, что не сможет присутствовать на заседаниях в рамках ОДКБ, которые пройдут в Минске 22-23 ноября.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он не будет участвовать в запланированном в столице республики мероприятии.

В октябре Армения отказалась от участия в совместных с ОДКБ учениях, которые проходили в Киргизии.