Захарова сравнила политику Запада с поведением «бешеного ежа»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Русский Мир» на телеканале СПАС прокомментировала состояние отношений между РФ и западными странами.

По ее мнению, дистанцию создал не Москва, а сами западные государства, погрузившиеся в собственные негативные эмоции и иррациональные опасения.

«Мы не отдалялись с Западом, Запад замотался в какой-то клубок собственных обид, безумий, фобий и в этом каком-то страшном аду собственных глупостей и находится», — заявила дипломат.

Захарова провела яркую аналогию, сравнив поведение западных держав со свернувшимся ежиком. Она отметила, что такая позиция ведет лишь к самоизоляции, поскольку «если кого-то и изолировал, то только сам себя». При этом, по словам представителя МИД, этот образ далек от безобидного.

«Только это какой-то не добрый, хороший ежик, у которого на инстинктивном уровне прошиты определенные рефлексы, а это такой бешеный ежик, который в том числе, возможно, еще и опасен, исходя из того, что он делает», — подчеркнула она.

Захарова также указала, что страх, который испытывают западные страны по отношению к России, не имеет под собой объективных оснований. В ее интерпретации, это явление носит характер фобии — иррационального, неконтролируемого страха, больше отражающего внутреннее состояние и политику самого Запада.

