Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, выразила своё недовольство в отношении заявления Дмитрия Кулебы, бывшего министра иностранных дел Украины, о запрете выезда с территории Украины для бывших дипломатов. Она назвала это заявление «заговором в дурдоме».

Дипломат сослалась на высказывания бывшего министра иностранных дел, согласно которым в украинских государственных структурах до сих пор сохраняется старый советский подход, при котором любой выезд за границу воспринимается как попытка заговора против государства. Она также отметила, что политика украинского президента Владимира Зеленского, направленная на уничтожение советского наследия, привела к установлению диктатуры.

«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме», – написала она.

Захарова отметила, что этот пример более чем показателен.

Ранее экс-глава МИД Украины Кулеба сообщил о своем побеге из страны.